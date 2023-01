Nikita sulle lacrime di Oriana dopo il palo di Daniele | “Telenovela fake Ora si avvicinerà a Davide o Andrea”

Leggi su biccy

(Di giovedì 26 gennaio 2023)Dal Moro eMarzoli oggi pomeriggio hanno definitivamente chiuso fra ledi lei. A mettere un punto è stato luiessere stato due giorni in modalità ‘silenzio punitivo’ nei confronti della spagnola. Quando lei oggi ha cercato il confronto, lui le ha rinfacciato di starsi avvicinando solo perché intimorita dalla nomination e che non farà niente per aiutarla. “Non ti regalo nessuna clip, danneggerei la nomination dio George che sono al televoto con te“. Distaccandosi del tutto da lei. “Tu venderesti l’anima per stare al GF Vip. Hai fatto tutte ste coppie del ca**o per il programma televisivo de me**a. Questo pensiero non me lo toglie nessuno. Ti fa comodo parlare diquesta settimana”.Marzoli si è messa a piangere e lui – ...