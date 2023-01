Nicola | “Contro il Lecce uno scontro diretto | necessari coraggio e umiltà”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Per indole e temperamento sono abituato a indirizzare la mia attenzione solo sugli aspetti positivi. Il mio approccio professionale si focalizza solo sui margini e gli ambiti di miglioramento, tutto il resto sono chiacchiere che sottraggono energia e concentrazione. Nelle ultime quattro partite abbiamo incontrato squadre forti nel loro momento migliore di forma, quando noi non eravamo come organico al top. Ciononostante abbiamo fatto un punto col Torino, riuscendo a tenere viva la partitaMilan e Napoli. Andiamo acon l’di chi sa di dover crescere ma anche coldi chi non molla e vuole riscattarsi. Perché ci credo”. Queste le parole di Davidealla vigilia di– Salernitana. “Domani ci attende una gara ...