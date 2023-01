Newcastle | Joelinton fermato per guida in stato d’ebbrezza | multa e patente sospesa per un anno

SOUTHAMPTON (INGHILTERRA) - Con un gol del brasilianoal 73', ilsi è aggiudicato il match di andata della semifinale d'andata della Coppa di Lega inglese, l' Efl Cup . Al ' St. Mary's Stadium ', i ' Magpies ' hanno vinto 1 - 0 contro ...Reti: al 28 st) . Ammonizioni: al 28 pt Caleta - Car D. (Southampton), al 37 pt Alcaraz C. J. (Southampton), al 44 pt Ward - Prowse J. (Southampton), al 39 st Lyanco (Southampton)...

L'ala del Newcastle è stato multato di circa 50.000 euro e non potrà guidare per 12 mesi, dopo essere stato fermato due settimane dalla polizia. Joelinton Cassio Apolinário Lira, meglio noto come ...Il Newcastle ha vinto di misura in casa del Southampton grazie alla firma di Joelinton nella propria gara d'andata. Al "City Ground" andrà in scena la seconda semifinale tra Nottingham Forest e ...