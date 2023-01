Netflix | la stretta sugli utenti | in arrivo la condivisione degli account a pagamento

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Lalibera e gratuita delle password per accedere apotrebbe avere le settimane contate. Ne dà notizia Business Insider, citando una lettera agli azionisti con cui la società del popolare servizio di streaming ha affermato che prevede di «implementare la» più avanti nel primo trimestre. Ciò significa che entro la fine di marzo potrebbe non essere più possibile condividere gratuitamente le proprie credenziali di accredito con persone al di fuori della famiglia. Una decisione che segue alla prima perdita di abbonati in oltre un decennio – 200.000– durante il primo trimestre del 2022. Il test in America Latina Il co-CEO della società Reed Hastings aveva dichiarato: «Ci siamo resi conto che con tutta la...

Ciononostante, non ha dissuasodall'imboccare la via del cambiamento: nonostante fosse prevista una riduzione a breve termine, ci si aspetta che le persone che si appoggiavano gratuitamente ...Tutte le altre serie in arrivo sua febbraio 2023 I Will Be Your Bloom, stagione 1 (1 ... Qui, una band di ragazzi sogna di raggiungere il successo , e una voltaamicizia con la donna, ...

Netflix, la stretta sugli utenti: in arrivo la condivisione degli account a ... Open

Rivoluzione Netflix contro i “furbetti”, cosa accade a marzo QuiFinanza

Netflix conferma: dal 2023 stop agli account condivisi WIRED Italia

Makanai, la serie Netflix giapponese dal maestro Kore-eda Radio Popolare

Netflix - Attuerrà misure contro la condivisione degli account popspace.it

Dopo mesi di attesa, Netflix comincia a fare sul serio: stop agli account condivisi al di fuori del nucleo familiare. Ma la possibilità non scompare: ecco come e perché ...La condivisione a pagamento delle password per gli account Netflix, già vociferata negli ultimi mesi, arriverà a breve: ecco i nuovi dettagli. In occasione della presentazione dei dati finanziari dell ...