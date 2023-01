Netflix e la stretta sugli account | condivisione a pagamento entro marzo?

(Di giovedì 26 gennaio 2023)annuncia lasulladelle password: all’interno della lettera agli azionisti in occasione dell’assemblea consuntiva di fine anno, l’azienda proprietaria dell’omonima piattaforma streaming annuncia chela fine del trimestre corrente (quindi, ragionevolmente, per la fine di) si arriverà a una implementazione su larga scala dei piani che prevedono unextra per ladell’al di fuori del nucleo familiare, dopo la sperimentazione condotta in alcuni mercati sudamericani. Nella lettera,specifica comunque che il proprietario di un datopotrà, esattamente come accade oggi, continuare a vedere i contenuti della piattaforma in mobilità, sia da ...

Ciononostante, non ha dissuasodall'imboccare la via del cambiamento: nonostante fosse prevista una riduzione a breve termine, ci si aspetta che le persone che si appoggiavano gratuitamente ...Tutte le altre serie in arrivo sua febbraio 2023 I Will Be Your Bloom, stagione 1 (1 ... Qui, una band di ragazzi sogna di raggiungere il successo , e una voltaamicizia con la donna, ...

Netflix, la stretta sugli utenti: in arrivo la condivisione degli account a pagamento Open

Netflix: password condivise a pagamento da marzo, la stretta contro ... ScreenWorld

Rivoluzione Netflix contro i “furbetti”, cosa accade a marzo QuiFinanza

Makanai, la serie Netflix giapponese dal maestro Kore-eda Radio Popolare

Netflix - Attuerrà misure contro la condivisione degli account popspace.it

Netflix prevede di avviare la sua nuova politica di blocco degli account condivisi da marzo 2023. Per ora non ha ancora annunciato ufficialmente quali siano i piani territorio per territorio, ma il pa ...Dopo mesi di attesa, Netflix comincia a fare sul serio: stop agli account condivisi al di fuori del nucleo familiare. Ma la possibilità non scompare: ecco come e perché ...