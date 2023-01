Neonato morto al Pertini | l’infermiera | ”Ho fatto tutto quello che dovevo”

(Di giovedì 26 gennaio 2023)al, parlasul caso: ”Hocheper quel bimbo”. Lo ha giurato anche alle colleghe l’operatrice dell’ospedale, la stessa che nella tremenda notte tra il 7 e l’8 gennaio, ha dovuto prendere tra le sue braccia il piccolodichiaratoall’1.40 di quella notte, nonostante una disperata manovra rianimatoria.del: ”Hocheper quel bimbo” L’operatrice, attraverso le sue dichiarazioni, garantisce a tutti di aver eseguito attentamente e con minuzia il protocollo. Anzi, come riportato anche ...

C'è il dolore e adesso anche il rimorso. La mamma di Carlo Mattia, ila 3 giorni di vita forse soffocato durante l'allattamento, aveva scelto l'ospedale Sandro Pertini per motivi sentimentali. A spiegarlo a Repubblica è la mamma della donna: "Mia figlia è ...a Roma in ospedale, non lasciamo le madri sole con la loro sofferenza di Claudia de Lillo 23 Gennaio 2023

Neonato morto, la madre: "La mia compagna di stanza ha cullato Carlo Mattia per farmi andare in bagno. Un'inf… Repubblica Roma

Il padre del neonato morto al Pertini: «Lei obbligata a occuparsi del bambino, ma dopo 17 ore di travaglio era sfinita» Corriere Roma

Neonato morto soffocato a Roma, i dubbi da chiarire: dalla posizione del corpo alla mancata sorveglianza Corriere Roma

Neomamma si addormenta mentre allatta, morto neonato al Pertini di Roma. Il padre: “Era stremata, è stata lasciata sola” Quotidiano Sanità

Neonato morto soffocato dopo il parto, il medico: «Il Rooming in non può essere imposto: va fatto solo in cond ilmessaggero.it

Roma, la versione dell'infermiera che ha soccorso il neonato: dice di esser sempre andata a controllare il piccolo ed anche sua madre ...Presenti, anche se la mamma è positiva al Covid 19. C’è, sullo sfondo, la tragedia dell’ospedale Pertini dove un neonato è morto schiacciato dal corpo della madre, addormentatasi mentre stava ...