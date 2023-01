(Di giovedì 26 gennaio 2023) AGI - Ultima Supermedia prima del black-out in vista delle elezioni regionali di febbraio (con cui saranno chiamati alle urne oltre un quarto degli aventi diritto al voto totali in Italia). Anche questa settimana, come quella precedente, il confronto è con il dato di fine dicembre. Perde un po' di consenso FdI, scende anche il Pd mentre sale il M5s. In calo anchee Terzo polo. In leggera flessione Forza Italia. Meglio Verdi/Sinistra e +Europa. Supermedia liste FdI 29,7 (-0,6) M5S 17,7 (+0,1) Pd 15,6 (-0,4)8,5 (-0,5) Terzo Polo 7,7 (-0,2) Forza Italia 6,8 (-0,1) Verdi/Sinistra 3,6 (+0,2) +Europa 2,5 (+0,2) Italexit 2,2 (=) Unione Popolare 1,5 (-0,2) Noi Moderati 1,1 (-0,2) Supermedia coalizioni 2022 Centrodestra 46,2 (-1,3) Centrosinistra 21,7 (+0,1) M5S 17,7 (+0,1) Terzo Polo 7,7 (-0,2) Italexit 2,2 (=) ...

Intervista a Daniela Rondinelli, deputata europea che oggi è entrataSocialisti e Democratici, dopo essere stata autorevole rappresentante del M5S fino all'estate ...e che non guarda aio ..., Pd prova a risalire, stop M5S E' già terminato lo stopa Fratelli d'Italia FdI ha risentito come la sua leader, la premier Giorgia Meloni, di una battuta d'arresto nel consenso per la gestione del dossier carburante che ha portato allo ...

Nei sondaggi calano FdI, Pd e Lega. Tiene solo M5s AGI - Agenzia Italia

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia crolla ma resta in testa: volano 5 ... Fanpage.it

FdI non cresce più nei sondaggi (anche a causa del decreto carburanti) Il Foglio

Europee 2024, nei sondaggi coalizione Ursula in difficoltà: sarà ... Money.it

Trump supera Biden nei sondaggi: è la prima volta negli ultimi tre anni la Repubblica

Salvini di, qui, Salvini di là. C’era una volta il leader della Lega in versione «onnipresente»; lo trovavi in tv, lo trovavi soprattutto sui social, dove ha davvero fatto epoca: era il tempo della «b ...AGI - Ultima Supermedia prima del black-out in vista delle elezioni regionali di febbraio (con cui saranno chiamati alle urne oltre un quarto degli aventi diritto al voto totali in Italia). Anche ...