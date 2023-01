“Negazionista climatico” | gli anti bufale scrivono bufale

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 26 gennaio 2023) C’è un blog – si chiama Climalter– che mi segue con l’insistenza dello stalker. Qualunque cosa io faccia è da costoro registrata e commentata con parole a pH=0. A loro di me non piace nulla e, d’altra parte, non sono nato (io come chiunque) per piacere a tutti. Tra loro e me la differenza (dovrei dire al plurale, perché le differenze sono moltissime, ma mi limito alla principale) è che loro sostengono che la CO2 antropica alteri il clima (da cui il nome del blog) mentre io no. Ma, mentre io ho sempre accettato questa diversità di pareri, a loro la cosa li fa imbestialire fino al punto di farli sentire autorizzati ad attaccarmi sul piano personale, a volte al limite della diffamazione, tant’è che una del loro comitato scientifico è stata recentemente rinviata a giudizio dalla Procura di Milano proprio per diffamazione aggravata nei miei confronti. Una volta fui ...