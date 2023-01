(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ladi Stato ha eseguito un', coordinata dalla Dda di Catanzaro, per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 56 persone accusate, a vario titolo, tra ...

Messina Denaro, i pizzini a Provenzano: 'Non mi fido dei politici, non fanno niente per niente' 'dei Ros in Calabria: 8 arresti grazie agli sviluppi dell'indagine 'Rinascita ...... "la poderosadi polizia giudiziaria che è stata portata a conclusione ha consentito di smantellare un'agguerrita consorteria mafiosa riconducibile al 'crimine' divibonese, da ...

‘Ndrangheta: operazione della Polizia, ecco tutti i nomi degli indagati Il Vibonese

'Ndrangheta, operazione del Ros in Calabria: otto arresti e tre misure interdittive La Gazzetta del Mezzogiorno

“Ndrangheta”, operazione del Ros in Calabria. Undici indagati Gazzetta di Parma

'Ndrangheta: operazione Polizia in tutta Italia, 56 arresti La Prealpina

Blitz contro la ndrangheta, 56 arresti. Dalle prime ore di questa mattina, a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Palermo, Avellino, Benevento, Parma, Milano, Cuneo, L'Aquila, Spoleto ...Investigatori della Polizia di Stato stanno dando esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari disposte a carico di 56 soggetti.