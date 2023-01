‘Ndrangheta in Val d’Aosta | la Cassazione annulla le condanne e conferma l’assoluzione per l’ex consigliere regionale Marco Sorbara

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Diventa definitiva la sentenza di assoluzione nei confronti di, exdella Valle(che ha trascorso 214 giorni in carcere e complessivamente 909 agli arresti), mentre per gli altri quattro imputati nel processo Geenna sulle infiltrazioni dellasi dovrà rifare il processo di secondo grado. Questa la decisione della V sezione penale della Corte diche hato lenei loro confronti, disponendo il rinvio a diversa sezione della Corte d’Appello di Torino. Il 19 luglio del 2021 in appello erano state emesse 15, assoltoche quindi si è vistore il giudizio. La procura generale della ...