NBA | risultati della notte 26 gennaio | Banchero ne fa 23 e i Magic battono Indiana | Lillard ne fa 60 per battere i Jazz | mentre i 76ers vincono il big match con i Nets

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Nellaitaliana si sono giocate dieci partitestagione 2022-2023 di NBA .dolceamara per gli italiani, conprotagonista e vincente,per Fontecchio un ko visto quasi tutto dalla panchina. Tra i bigvittorie per Philadelphia e Milwaukee,da sottolineare i 60 punti di Damiane il buzzer di Jordan Poole che regala il successo ai GSW. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Nuovo successo per gli Orlandodi Paoloche si impongono sugliPacers 126-120.sempre in controllo dei texani che toccano anche il +17 di vantaggio,in casanon bastano i 26 punti di ...

... dopo tale traguardo, non avrà altro da fare che aspettare di vedere se suo figlio arriverà in, ... laureato in ingegneria meccanica e modello part - time, finalmente sta raccogliendo...Brilla la stella infuocata di Bam Adebayo nel successo dei Miami Heat (27 - 22) contro i Boston Celtics (35 - 14). Una partita che si è vista privare, tra i tanti, di due giocatori straordinari come ...

LeBron stellare (46 punti), ma il derby è dei Clippers. Adebayo castiga i Celtics La Gazzetta dello Sport

Mercato NBA, le squadre che non hanno mai fatto trade tra loro: ci sono anche i Lakers Sky Sport

NBA, i risultati di oggi: Lakers battuti dai Clippers nel derby Sky Sport

Mercato NBA, Los Angeles Lakers: come cambia la squadra con Rui Hachimura Sky Sport

Warriors, che lezione da Irving e dai Nets. Carica LeBron, i Lakers rimontano da -25 La Gazzetta dello Sport

Nella nottata italiana del 25 gennaio andrà in scena l'incontro NBA tra Minnesota Timberwolves e New Orleans Pelicans ...Dopo oltre due mesi di stop, Brandon Ingram tornerà questa notte a fare parte delle rotazioni dei New Orleans Pelicans. Secondo The Athletic, coach WIllie Green ...