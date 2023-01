I timori per la salute del dissidente si sono riaccesi nelle ultime settimane, quando uno dei suoi avvocati ha dichiarato cheera in cella di rigore con febbre e tosse e che le guardie non ...è stato rinchiuso in carcere non appena ha rimesso piede a Mosca da Berlino, dove era stato ... Lo ha dichiarato il capo dellopresidenziale ucraino Andriy Yermak intervenendo al World ...

Navalny: staff, 'rinchiuso di nuovo in cella di rigore' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Navalny: staff, 'rinchiuso di nuovo in cella di rigore' - Europa Agenzia ANSA

Il dramma di Navalny in una cella micro, malato e senza cure: “Vogliono ucciderlo” Il Riformista

Navalny in cella, la moglie ai carcerieri: «È malato, curatelo. Siete almeno esseri umani» Corriere della Sera

La Germania verso il sì all'invio di Leopard. Mosca: danno a rapporti con Berlino RaiNews

Gli alleati di Alexey Navalny hanno annunciato sui social media che il rivale numero uno di Putin è stato rinchiuso di nuovo in cella di isolamento, per l'undicesima volta da agosto. (ANSA) ...«Non consegnerò loro il mio paese e credo che l'oscurità alla fine svanirà». Lo ha scritto il più noto tra gli oppositori russi, Alexey Navalny, in un post pubblicato su internet a due anni esatti dal ...