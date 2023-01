Napoli | uomo accoltellato in stazione centrale | paura tra i viaggiatori

Leggi su tpi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Nel pomeriggio di ieri mercoledì 25 gennaio, intorno alle 18, a, quattro uomini di nazionalità straniera che giungevano da piazza Garibaldi hanno bloccato un connazionale in prossimità dei tornelli delladi Eav per avviare una rissa. L’, per difendersi, ha estratto un coltello, ferendo uno degli aggressori. Non si conoscono le ragioni della lite. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato curato e sarà dimesso a breve, mentre l’aggressore è in fase di identificazione. Sul posto è intervenuta la Polfer che indaga sull’accaduto. La vittima non sarebbe in gravi condizioni e avrebbe riportato soltanto delle ferite lacero contuse che hanno comunque reso necessario l’intervento del 118 e il trasporto dell’in ospedale. Immediato l’intervento degli agenti della polizia ...