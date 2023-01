Napoli su Brekalo | ma spuntano altri due club interessati

Continua a lavorare anche per il futuro il. Il ds Giuntoli sta facendo una corte serrata a un nuovo esterno offensivo, Josipdel Wolfsburg. Superò c'è anche l' UdineseA Radio Kiss Kiss, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista ed il direttore Valter De Maggio , rilasciando alcune dichiarazioni. Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Napoli, nuovi contatti per Brekalo. Ma l'Udinese spinge per chiudere prima GianlucaDiMarzio.com

ULTIM'ORA Sky - Il Napoli vuole Brekalo! Contatti per chiudere subito, lui ha già detto sì Tutto Napoli

SSC Napoli, la radio ufficiale: Brekalo potrebbe arrivare già a gennaio! Definito il ruolo in rosa CalcioNapoli24

Brekalo al Napoli, De Maggio: 'Ecco chi cederebbe Giuntoli per fargli posto' AreaNapoli.it

KISS KISS - Brekalo può arrivare a gennaio: definito il suo ruolo nel Napoli AreaNapoli.it

La sessione invernale di calciomercato in Italia prosegue a rilento. Le big di Serie A non hanno chiuso nessun colpo a effetto e difficilmente cambierà qualcosa negli ultimi giorni di gennaio. Il Napo ...Josip Brekalo continua ad essere un giocatore largamente apprezzato in Serie A. Dopo Monza e Fiorentina, che nelle scorse settimane avevano avviato dei discorsi con il Wolfsburg per il suo ritorno in ...