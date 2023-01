Napoli | offerta ufficiale per Ounahi L’alternativa gioca nel campionato italiano e costa 20 milioni

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il mercato del, prima della chiusura, può regalare ancora sorprese. Il dirigente Cristiano Giuntoli è infatti in trattativa per chiudere il primo acquisto per il prossimo mercato di giugno:. Come rivelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la SSCha già formulato la sua primaal club, offrendo 10 L'articolo

Il club inglese ha avanzato la prima proposta ufficiale: 28 milioni di bonus la cifraalla ... FOTOGALLERY Foto Twitter SSCContinua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato Gollini al ...... centrocampista dell'Hellas Verona che piace anche alma che per il momento guarda da spettatore. Come riporta SkySport , c'è una nuovagranata parallela a quella del Marsiglia col ...

Napoli, offerta per Traoré se parte Lozano a fine stagione Sportitalia

Traore al Napoli: pronta l'offerta per il giocatore a parametro zero ... IlNapolista

Sportitalia: Il Napoli insiste per Adama Traorè, c’è l’offerta! napolipiu.com

Rinnovo Zielinski, ecco l’offerta del Napoli Sport del Sud

Calciomercato Napoli, offerta per Ounahi e per l'attacco spunta Boving Today.it

Cresce ancora l'offerta del nostro quotidiano on line, il più seguito sul Napoli, che non poteva mancare sulla nuova piattaforma ...L'Inter invece è alle prese con i rinnovi di Bastoni e Calhanoglu e ha registrato l'interesse del Nottingham Forest per Gagliardini: per Skriniar possibile nuova offerta del PSG nelle prossime ore per ...