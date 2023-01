Napoli | non si ferma a posto di blocco investe carabiniere | 18enne piantonato in ospedale

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il centauro, senza casco, è in stato di arresto per resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale. A 16 anni accoltellò un giovane. Era in casa ...

Il centauro, senza casco, è in stato di arresto per resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale. A 16 anni accoltellò un giovane. Era in casa ...ha tirato tre palloni avanti e ha battuto il Milan, la Lazio ha fatto un'esibizione di calcio. La stessa prestazione delche ha battuto la Juve'.

Napoli, non si ferma all'alt con lo scooter e travolge carabiniere: feriti 18enne e militare Fanpage.it

Sirigu: "Perché via da Napoli Non è dipeso solo da me! Mi mancheranno i compagni", nessun accenno a... Tutto Napoli

Napoli, 18enne non si ferma al posto di blocco e travolge un carabiniere: entrambi sono gravi Il Fatto Quotidiano

Napoli, non si ferma al posto di blocco e investe carabiniere: gravi entrambi Corriere

In moto non si ferma a posto di blocco e investe carabiniere: entrambi sono gravi QUOTIDIANO NAZIONALE

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - Non solo l'attacco migliore del campionato, record detenuto sin dalla prima giornata, ma ora anche la miglior difesa della serie A, con 14 gol incassati in 19 partite, uno in ...