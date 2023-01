Napoli | due agguati a colpi di pistola per uno scooter danneggiato | 4 arresti

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Quattro ordinanze di custodia cautelari in carcere eseguiti questa mattina dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri dinei confronti di 3 indagati ritenuti vicini al clan Masiello dei Quartieri Spagnoli. Sono gravemente indiziati, a vario titolo, di tentato omicidio in concorso, detenzione e porto abusivo di arma, nonché lesioni personali, aggravati dal metodo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Pochi giorni fa sono andata daa Sorrento via terra, una strada imbarazzante, ... allora lancio una sfida al governatore De Luca: serve un aliscafo all'ora per collegare lecittà. In pieno ...Mattinata di lavoro a Castel Volturno per il. La squadra di Luciano Spalletti prepara la sfida di domenica contro la Roma . Ecco il ... Successivamente la rosa si è divisa ingruppi: un ...

Napoli, la Galleria Vittoria chiude per due giorni: ecco le informazioni Napolike.it

Napoli, furto nel negozio al Vomero: denunciate due sedicenni ilmattino.it

Mostra "Screens. Alchimie mentali di due artisti: Lello Bavenni e ... Comune di Napoli

Primavera / Roma-Napoli 2-1. Azzurrini eliminati ai quarti di finale di ... SSC Napoli

Per i tecnici di Serie A Napoli campione e Kvaratskhelia rivelazione ... Italpress

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 20esima giornata di Serie A (ore 20.45).Due persone sono state arrestate nella stazione Garibaldi: insieme ad altre tre hanno aggredito un cittadino straniero, che ha reagito con un coltello ...