Napoli | 18enne non si ferma all' alt e investe carabiniere | entrambi in gravi condizioni

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Non siall'alt euncon lo scooter,sono ora ricoverati in. L'incidente è avvenuto questa mattina a, in corso Arnaldo Lucci. A bordo dello scooter un ragazzo, al quale era stato intimato l’alt per alcune manovre azzardate compiute nel traffico. Il giovane non ha rallentato ma ha investito il militare. L’impatto è stato tale che il centauro, senza casco, ha compiuto un volo di diversi metri. Ilè stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini, mentre il giovane è stato portato all’Ospedale del Mare. Si trovanoin

