Napoli | 18enne non si ferma all’«alt» e investe carabiniere con lo scooter | gravi entrambi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) A, in corso Arnaldo Lucci, unin motorino non si ètoalt dei militari e ha investito un. Ora sono ricoveratiincondizioni, il giovaneospedale del Mare e il militare al Vecchio Pellegrini, ma non sono in pericolo di vita. Secondo le testimonianze, il ragazzo avrebbe compiuto alcune manovre azzardate in mezzo al traffico, attirando l’attenzione dei carabinieri che gli hanno intimato dirsi. Il, senza casco, ha invece provato ad allontanarsi ma si è scontrato con il militare e dopo l’impatto è finito ad alcuni metri dal mezzo. I due feriti rimarranno in ospedale per accertamenti. Foto di repertorio: Ansa su Open Leggi anche: Pozzuoli, 24enne ...

È successo la mattina del 26 gennaio a Napoli, in corso Arnaldo Lucci. A bordo del motorino Honda Sh nero che ha investito il militare c'era un 18enne. Il carabiniere ha cercato di fermarlo dopo alcune manovre azzardate compiute nel traffico.

