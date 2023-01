Napoli | 18 enne non si ferma all’alt e investe un carabiniere con lo scooter | entrambi in gravi condizioni

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Non siuncon losono ora ricoverati in. E’ successo questa mattina a,, in corso Arnaldo Lucci. A bordo delloun 18, al quale era stato intimato l’alt per alcune manovre azzardate compiute nel traffico. Il 18non ha rallentato ma ha investito il militare. L’impatto è stato tale che il centauro, senza casco, ha compiuto un volo di diversi metri. Ilè stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, mentre il giovane è stato portato all’Ospedale del Mare. Le lorosono. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

