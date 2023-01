Nando Dalla Chiesa | “Cosa nostra in declino ‘Ndrangheta molto più forte”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il figlio del generale Carlo Alberto sarà ospite a Tv2000 sabato 28 gennaio del programma Soul, condotto da Monica Mondo ROMA – “è in. Matteo Messina Denaro è la rappresentazione di questa mafia declinante, anche se è sbagliato chiamarlo il capo dei capi, non lo è mai stato, al massimo ha comandato la provincia di Trapani”. Lo afferma, sociologo e docente universitario, figlio del generale Carlo Alberto, ospite del programma Soul, condotto da Monica Mondo, in onda su Tv2000 sabato 28 gennaio alle 20.50 e lunedì 30 gennaio alle 21 su Radio inBlu2000. “Non costruirei una leggenda della storia della mafia – sottolinea– Certo ha segnato un vantaggio per lo Stato italiano il suo ...