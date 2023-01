Muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Pozzuoli | medici indagati Sabato l’autopsia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) E’ stato fissato per28 gennaio l’esame autoptico sulla salma di Angela Brandi, la 24enne deceduta lo scorso 24 gennaio nell’ospedale Santa Maria delle Grazie di, in provincia di Napoli, poche orevisitata edal pronto soccorso della stessa struttura. Secondo quanto si è appreso la Procura di Napoli (sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante) ha iscritto alcuni sanitari del nosocomio nel registro degli, i quali potranno tutelarsi e nominare dei consulenti in vista degli accertamenti autoptici. “si terrà nei prossimi giorni, – fa sapere l’avvocato Tommaso Pellegrino, legale della famiglia di Angela Brandi – rimettendo ai consulenti della Procura e ai consulenti delle persone offese la ...

