Mr Rain | I miei Supereroi a Sanremo | le persone che sconfiggono i loro demoni interiori

Oltre 700milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 d'oro sono la dote che Mr(alias Mattia Balardi) si porta appresso, incluse hit come Meteoriti e Fiori di Chernobyl . Porta tutto con sé fino al palco di Sanremo dove sarà in gara col brano Supereroi . Niente Avengers e ...... "Ho passato due anni davvero difficili " ha detto Mr", ero rinchiuso nella mia bolla, non uscivo di casa, non volevo vedere iamici. Stavo male, ma non riuscivo a dirlo , non riuscivo ad ...

Mr Rain in gara a Sanremo 2023: “Chi impara a chiedere aiuto è un Supereroe” Soundsblog

Harry si è pentito: “I miei vicini non mi salutano più, attorno a me il vuoto totale. Forse aveva ragione Meghan” Roccarainola.net

Mr. Rain: "Non scherzo, riesco a scrivere solo se piove" la Repubblica

Gf Vip, Giulia Salemi contro i fratelli Onestini: la lite mediatica Roccarainola.net

Ecco come la dittatura di Sanremo oggi passa dai duetti (già tutti spoilerati) MOW

Il buio dentro, il coraggio di affrontarlo, di non avere paura di essere considerato quello 'matto'. L'artista sale sul palco dell'Ariston. Videointervista ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...