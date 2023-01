Mourinho compie 60 anni | Dan | glielo scrivo anche in inglese

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Poche righe per fare gli auguri ache ha deciso di tagliare il traguardo dei 60 , assolutamente Special, a Roma. Dopo il successo di La Spezia io - mourinhano fracico da diciannove, ...

La mattina mi sveglio , so cheallena la Roma e mi sento meglio... ". Mi viene da pensare che un giorno così José avrebbe gradito celebrarlo, che so, in Algarve o a Cascais con un vassoio di ...L'allenatore più iconico del calcio 2.060 anni. Di Josési può dire tutto. E il contrario di tutto. Iconico, a prescindere. Amato, molto. Soprattutto dai tifosi dell'Inter, con cui - vedi alla voce Triplete - più di dieci ...

José Mourinho compie 60 anni | Clicca qui Mi-Tomorrow

Mourinho compie 60 anni: cena a Roma, ma il regalo lo vuole a Napoli la Repubblica

José Mourinho compie 60 anni: perché il suo soprannome è Special ... ilGiornale.it

Mourinho compie 60 anni, ecco dove festeggerà lo Special One Corriere dello Sport

José Mourinho compie 60 anni Cronaca Qui

Poche righe per fare gli auguri a Mourinho che ha deciso di tagliare il traguardo dei 60 , assolutamente Special, a Roma. Dopo il successo di La Spezia io - mourinhano fracico da diciannove anni , Por ...Il tecnico portoghese compie 60 anni: ha conquistato la Capitale con il suo carisma e il Brasile insiste per affidargli la Seleçao ...