Mosca risponde a Kiev | ' Nessuna intenzione di trattare con voi'

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha smesso di essere un possibile interlocutore per il presidente russo Vladimir Putin molto tempo fa. Lo ha detto in conferenza stampa il portavoce del Cremlino ...

Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha smesso di essere un possibile interlocutore per il presidente russo Vladimir Putin molto tempo fa. Lo ha detto in conferenza stampa il portavoce del Cremlino ...Svezia e Finlandia non sono mai state minacciate nella loro neutralità daed è evidente che il loro aggregarsi alla Natoa manovre geopolitiche di lungo respiro. C'è un dato che rende ...

Mosca risponde a Tajani: 'l'Europa si svegli dal letargo' Agenzia ANSA

Mosca risponde a Tajani, 'l'Europa si svegli dal letargo' Agenzia ANSA

Mosca risponde a Tajani, 'l'Europa si svegli dal letargo' l'Adige

Mosca risponde a Tajani, 'l'Europa si svegli dal letargo' La Prealpina

Mosca risponde a Tajani, 'l'Europa si svegli dal letargo' La Sicilia

Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha smesso di essere un possibile interlocutore per il presidente russo Vladimir Putin molto tempo fa. Lo ha detto in conferenza stampa il portavoce del Cremlino ...18.22 Biden: aiuti a Kiev, nulla contro Mosca Il presidente degli Stati Uniti, Biden, conferma che Washington invierà 31 car- ri armati Abrams all'Ucraina, per aiu- tarla a difendersi dall'invasion ...