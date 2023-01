Morto Santo Bellina | fu l’attore de La Piovra e di Paolo Borsellino | aveva solo 58 anni

Nato a Palermo nel 1958 ha recitato in fiction di successo come La Porta Rossa , trasmessa su Rai 2 a partire dal 2017. Il mondo del cinema piange la scomparsa diBellina, nato a Palermo nel ...A dimostrazione che Carrito non èperché era Carrito, ma perché, come tutti gli altri orsi ...amico di tutti i cittadini - ha affermato il presidente della Comunità del Parco - Antonio Di- ...

Morto Santo Bellina, attore in decine di film: da "Ragazzi fuori" a "Paolo Borsellino" PalermoToday

Morto l'attore palermitano Santo Bellina: ha recitato per cinema e serie tv Giornale di Sicilia

Morto l'attore Santo Bellina, da La Piovra a La Porta Rossa se ne va ... Fanpage.it

Morto nel sonno Rocco Bonvissuto, storico custode dei campi del ... Reggionline

Quanti figli ha Lory Del Santo e come sono morti Figlio suicida Tag24

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Hanno presentato un esposto in procura i famigliari di Simone Maccarone, il 52 enne di Vasto morto nella mattinata di martedì scorso all'ospedale Santo Spirito di Pescara.