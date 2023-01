Morta in ospedale | sanitari indagati | sabato incarico e autopsia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato fissato per28 gennaio l’esame autoptico sulla salma di Angela Brandi, la 24enne deceduta lo scorso 24 gennaio nell’Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, in provincia di Napoli, poche ore dopo essere stata visitata e dimessa dal pronto soccorso della stessa struttura. Secondo quanto si è appreso la Procura di Napoli (sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante) ha iscritto alcunidel nosocomio nel registro degli, i quali potranno tutelarsi e nominare dei consulenti in vista degli accertamenti autoptici.“L’si terrà nei prossimi giorni, – fa sapere l’avvocato Tommaso Pellegrino, legale della famiglia di Angela Brandi – rimettendo ai consulenti della Procura e ai consulenti delle persone offese la ricostruzione dei fatti, così ...

La donna èlunedì 23 gennaio in serata, dopo essersi recata all'la mattina dello stesso giorno. Le indagini Purtroppo il caso della donna anziana non è isolato. I sindacati ...Indagini della Procura e della direzione sanitaria dell'di Pozzuoli dove si era recata la 24enne. Nel pomeriggio la giovane aveva avuto perdite di sangue dal naso, in serata il malore ...

(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - E' stato fissato per sabato 28 gennaio l'esame autoptico sulla salma di Angela Brandi, la 24enne deceduta lo scorso 24 gennaio nell'ospedale Santa Maria delle Grazie di ...