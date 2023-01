Morire di pena. Da Napoli la mobilitazione contro il 41 bis e per liberare Cospito

Leggi su agi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) AGI - Un appello daper l'abolizione dell'ergastolo e del 41 bis. E, nel giro di 2 giorni, l'adesione di più di 400 firmatari oltre a 150 associazioni e gruppi. 'di. Per l'abolizione di ergastolo e 41 bis'. Si chiama così la piattaforma messa su damonitor, yairahia onlus e l'assemblea di attivisti e attiviste napoletanel'ergastolo e il 41bis, per "sensibilizzare la società civile" e promuovere, come si legge nel testo, "l'eliminazione dei due istituti più inumani dell'ordinamento penitenziario italiano". Una spinta forte su un dibattito complesso, innescato nelle ultime settimane dal caso, l'anarchico in sciopero della fame dallo scorso 20 ottobre. Alfredo, detenuto da oltre 10 anni nel carcere di Bancali, in provincia ...