Monza | Palladino ritrova Rovella e Sensi per la Juve

(Di giovedì 26 gennaio 2023): i due centrocampisti delsono pienamente recuperati ed entrambi saranno disponibili per laIlè al lavoro per la sfida di domenica contro lae perle buone notizie arrivano dall’infermeria, che comincia a svuotarsi. Come riportato da Tuttosport,sono pienamente recuperati e disponibili per la partita contro la. Anche Donati è rientrato in gruppo e solo Ranocchia continua a lavorare a parte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il mercato del Monza in questo momento è piatto ma proprio oggi partono i cosiddetti giorni del Condor come amava definire Galliani Il tutto dipenderà anche dalle eventuali occasioni che si paleserann ...Allenamento a porte aperte in vista della sfida contro la Juventus. Per ringraziarli della loro vicinanza, i ragazzi di Palladino hanno regalato magliette e pantaloncini ai loro fans ...