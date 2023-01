Monza | due minori fermati con l’accusa di aver spinto un 15enne sotto il treno | «Lite nata da un sms a ragazza contesa»

Leggi su open.online

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Sono statiposti a fermo di polizia con le accuse di tentato omicidio e tentata rapina i due ragazzi minorenni che ieri pomeriggio avrebberoun quindicenne contro unin transito alla stazione di Seregno (Brianza) nel tentativo di rubargli la felpa. Il quindicenne non è rimasto ferito in modo grave. I giovani erano stati portati nella serata di ieri in questura. Sono stati sentiti anche dal pm della procura dei minorenni. All’alba sulla base del provvedimento eseguito dalla Squadra mobile e dalla Polfer sono stati accompagnati al Cpa di Torino. Ieri sera l’agenzia di stampa Ansa aveva scritto che il responsabile si era costituito a Desio accompagnato dai genitori. E che aveva ammesso le sue responsabilità prima di essere consegnato alla Polfer. La ricostruzione La vicenda ha visto ...