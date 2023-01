Monza | 15enne spinto sotto treno a Seregno | fermati due minorenni

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – Duesono statiposti a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio e tentata rapina per averieri ununin transito alla stazione di(Mb), con lo scopo di rubagli la felpa. Il fermo è stato eseguito dagli della polizia di Stato della questura die della Brianza insieme ai colleghi della sezione polizia ferroviaria die disposto dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per idi Milano, che giunto in questura ha condotto e diretto le indagini degli investigatori. I due giovani sono stati accompagnati dai poliziotti e ristretti presso il Cpa di Torino. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

