Monreale | taglio alberi e potature alla case popolari | volontari e protezione civile in azione

Leggi su monrealelive

(Di giovedì 26 gennaio 2023) A, in via CP2 e Piazzale Candido, sono stati rimossi e potatiper garantire la sicurezza dei cittadini. La operè stata condotta da un gruppo di, tra cui Salvatore Parisi e Luca Misseri, in collaborcon laComunale e il responsabile dellaFilipo Modica con e Gianni (live.it)