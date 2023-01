Mondiali skeleton 2023 | un super Amedeo Bagnis è secondo dopo le prime due manche

Leggi su sportface

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Matt Weston ha dominato leduedeidi. l’inglese ha chiuso nettamente al comando le due prove iniziali andate in scena a Sankt Moritz (Svizzera). Grande giornata per i colori azzurri conche ha tirato fuori una prestazione di livello assoluto, assicurandosi al momento un posto sul podio. Delusione assoluta, invece, sul fronte Germania, con un solo atleta nella top10. Weston, con due discese ai limiti della perfezione (1:07.08 nella prima e 1:06.88 nella seconda, fissando anche il nuovo record del tracciato) ha concluso con il tempo complessivo di 2:13.96, facendo letteralmente il vuoto rispetto a tutti e rifilando distacchi letteralmente molto ampi. In seconda posizione a 1.13 troviamo ...