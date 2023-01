Mixer | la terza puntata del programma di Giovanni Minoli stasera su Rai 3 | ospiti e anticipazioni

... in onda dalle 21.15 su Focus. Venti anni di televisione (docu - serie), in onda dalle 21.10 su Rai Storia Le Serie TV e le Fiction in onda stasera La Porta Rossa 3 (puntata) , in onda ...... nel 1977, e già con due stelle Michelin a carico (laarriverà nel 1985). Gli anni ottanta ... Carne, pesce o verdura erano ridotti dalin farcia per il ripieno. Ecco, Marchesi ebbe l'...

Mixer. Vent'anni di televisione - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Cup Tasters, Fabio Dotti campione per la terza volta consecutiva ... Mixer Planet

Niki Lauda intervistato da Sandra Milo sul rapporto con Enzo Ferrari e sul suo incidente del 1976 ilmessaggero.it

Giovanni Minoli e ''Mixer – Vent'anni di televisione'' Rai Storia

"Mixer - Vent'anni di televisione" Rai 3 puntata 19 gennaio 2023 ... Imbucato Speciale

Enzo Bearzot, Claudio Martelli, Gianni De Michelis, Carlo De Benedetti, il Generale Nino Pasti, Niki Lauda, Ornella Vanoni: è il 1982 con i suoi protagonisti al centro della terza puntata di MIXER – ...Francesca Fialdini ospita nel suo studio anche Aurora Ruffini, protagonista con l'attore della nuova serie “Black Out - Vite sospese” ...