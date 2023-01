(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il suo compito è quello di portare il Regno Unito verso le emissioni zero, ma la sua campagna elettorale era stata finanziata da un'azienda che si occupa di carburanti e un'altra che si occupa di trasporto aereo. Stanno facendo...

...Energia edi Greenpeace Italia. "Il nostro Paese deve smettere di investire nelle infrastrutture fossili e nelle armi. Cittadine e cittadini lo hanno capito, quando lo capirà anche il...Ildeldel Regno Unito, che ha recentemente affermato che non tutti i combustibili fossili sono la 'progenie del diavolo', ricevette donazioni per la sua campagna elettorale da uno dei ...

Ministro al Clima ma riceve donazioni da compagnie petrolifere e dell'aviazione Today.it

Regno Unito, l'accusa del Guardian: «Il ministro inglese per il clima ... Open

L'ambasciatore del Patto europeo per il clima contro ministro ... AbruzzoLive

Gas nel piano clima: il piano di Eni, Snam e big del metano. Pichetto promette nuove infrastrutture Domani

Governo, Meloni smentisce le tensioni con il ministro Nordio: «Piena ... Open

Londra, 26 gen. (Adnkronos) – Il ministro del clima del Regno Unito, che ha recentemente affermato che non tutti i combustibili fossili sono la “progenie del diavolo”, ricevette donazioni per la sua c ...L'ex presidente della Lega Serie B correrà tutti i dieci chilometri della gara nel cuore del quartiere giuliano-dalmata ...