Minibond | Guerrieri Finera | Ecco perché | nell’attuale congiuntura | sono una valida alternativa alle banche

(Di giovedì 26 gennaio 2023) L’attuale contesto economico è caratterizzato da un aumento dell’inflazione, con conseguente aumento dei tassi di interesse e imminente credit crunch. Questo aumento dei tassi di interesse, insieme alla stretta sui finanziamenti, sta impattando anche sul mercato dei, strumento di finanza straordinaria che sta vivendo una fortissima espansione, soprattutto a sostegno delle piccole e medie imprese.Ifanno parte della cosiddetta finanza, eun tipo di obbligazione a medio-lungo termine emessa da società italiane non quotate, tipicamente PMI. Si tratta di strumenti solitamente utilizzati per piani di sviluppo, operazioni di investimento straordinarie o di rifinanziamento. Durante il contesto pandemico dell’emergenza Covid-19, così come nel corso dei mesi segnati dalla guerra russo-ucraina ...