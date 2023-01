Milano | rubano nel furgone che approvvigiona le boutique del centro | tre uomini arrestati

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023), 26 gen. (Adnkronos) - Tresono staticon l'accusa di furto pluriaggravato in concorso ai danni di un autotrasportatore che effettuava consegne di merce di valore nei negozi della zona di via Montenapoleone. Ad eseguire l'arresto, gli agenti dell'unità reati predatori della polizia locale coordinati dalla procura di. I tre, un cileno di 60 anni e due peruviani rispettivamente di 38 e 37 anni, tutti con precedenti per reati analoghi, sono stati fermati intorno alle 10.30 di ieri mattina mentre scappavano a bordo di un, subito dopo aver compiuto un furto in via San Pietro all'Orto. Poco prima, i tre avevano individuato un corriere che si era fermato per scaricare della merce in una, lo avevano accerchiato e gli ...