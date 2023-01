Milan sotto inchiesta per la vendita a RedBird | acquisizioni in corso della Guardia di Finanza

(Di giovedì 26 gennaio 2023)per lalo sagosto a. In queste ore ladista acquisendo i documenti necessari e richiestaProcura dio. Dunque, indagini inper far luce sulla compradel club.per laa Red Bird Dopo la Juventus, adesso a tremare è il mondo delè finita l’acquisizione del fondodi proprietà di Gerry Cardinale nell’agosto s. L’indagine è partita da un esposto dell’ex socio di minoranza nella gestione del ...

Calciomercato retroscena Chiesa - Real Madrid e Vlahovic - Barcellona: calciomercato, ora la Juventus è'attacco' Ma ilresta sullo sfondo e viene considerato la prima opzione per Zaniolo ...Da quanto trapela, le acquisizioni - che non toccano Casa- sono state eseguite dalla Guardia di ...

Milan, indagine su vendita da Elliott a RedBird. Gdf acquisisce documenti Il Sole 24 ORE

Milan, la cessione a RedBird finisce sotto inchiesta: perquisizioni della Guardia di Finanza Il Tempo

Calcio: procura Milano indaga su vendita del Milan, acquisizioni Gdf ... Borsa Italiana

Lazio-Milan 4-0: rossoneri travolti, goleada dei biancazzurri ora terzi con Inter e Roma RaiNews

Milan sotto attacco, che bordata di Repice sul mercato: avete sentito Spazio Milan

Milan sotto inchiesta per la compravendita tra il fondo Elliot e RedBird lo scorgo agosto. Indagini in corso della Guardia di Finanza. Milan sotto inchiesta per la vendita lo scorso agosto a RedBird.La Guardia di Finanza ha aperto un’indagine sulla cessione del Milan. Milan, indagini sulla cessione del club a RedBird. La Guardia di Finanza di Milano indaga sull’acquisizione del… Leggi ...