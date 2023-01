Milan | possibile rientro di Hernandez e Calabria in vista della gara con il Sassuolo

Leggi su sportface

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Buone notizie per Stefano Pioli, indel prossimo match di campionato contro il. Theoe Davideinfatti domani torneranno ad allenarsi con il gruppo, con l’obbiettivo di recuperare per la partita contro i neroverdi. Non sarannosfida di San Siro invece Bennacer, squalificato, e Tomori, uscito malconcio dal match contro la Lazio. Nel reparto offensivo poi c’è da valutare lo stato di forma di Giroud, che potrebbe essere sostituito dal primo minuto da Rebic o Origi. SportFace.