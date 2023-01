A rischiare ancora di più l'addio a giugno è Brahim. Ilha investito parecchio per acquistare De Ketelaere e Adli e lo spagnolo potrebbe essere sacrificato. D'altronde, come vi abbiamo ...A Brahimsembra sempre mancare qualcosa per completarsi, Charles De Ketelaere ha ancora ... Insomma, Zaniolo alconviene proprio a tutti. - -

Milan, Diaz può cambiare selezione: possibile chiamata del Marocco Pianeta Milan

Brahim Diaz dice addio alla Spagna e cambia Nazionale: può farlo ... Fanpage.it

Mercato Milan, la conferma di Diaz resta un rebus: la situazione Calcio in Pillole

Milan vuole acquistare Brahim Diaz: previsti contatti col Real Madrid ... Sky Sport

Brahim Diaz Milan, si lavora al riscatto dal Real Madrid • TAG24 Tag24

Reti: nel pt Milinkovic al 4' e Zaccagni al 38'; nel st Luis Alberto rig. al 22' e Felipe Anderson al 30' (ANSA) ...Paolo Condò, giornalista, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi su De Ketelaere: "Il Milan deve liberare De Ketelaere dalla schiavitù di dover giocare una grande ...