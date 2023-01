Milan | Collovati | «Se non va la testa | non vanno le gambe; Leao rimanga»

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Le parole di Fulviosull’interesse delper Zaniolo: «La priorità è un attaccante per il futuro e il presente» Intervistato dal Corriere della Sera, Fulvioha parlato del, che vive un momento di grande crisi. Di seguito le sue parole. DIFFICOLTÁ – «È la stessa cosa: se non va la, nonle. Ildeve recuperare fame e umiltà. L’anno scorso ha vinto perché tutti correvano, tutti difendevano, tutti attaccavano. Senza fuoriclasse, ma con un gruppo vero. Oggi molti sono seduti, il Mondiale si è fatto sentire, Giroud è stanco, come Hernandez. Esbuffa» ZANIOLO – «Sono sincero, sento parlare del suo talento da anni, ma io ancora non l’ho visto. Lo tiri fuori. Poi chissà, il ...

