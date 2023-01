Milan - 12 | distacco record | come è andata a finire in passato?

Alla fine del girone d'andata sono 12 i punti ditra il Napoli capolista e ilsecondo in classifica: ecco gli esiti delle ultime ...Il Lecce è arrivato al giro di boa con diversi punti disulla zona retrocessione, ma ... A Verona non c'erano i presupposti per subire due reti così come contro il, è chiaro che dopo lo ...

Serie A, +12 a fine girone d'andata: è record nella storia del campionato Sky Sport

Serie A, il distacco del Milan dal Napoli è record negativo Milan News

Napoli, record in Serie A: mai un distacco di +12 tra prima e ... anteprima24.it

Milan, -12 distacco record. Com’è andata a finire in passato | VIDEO Pianeta Milan

La Gazzetta in apertura: "Milan, colpi e colpe. Distacco record per i campioni" Milan News

È eccezionale, migliora di volta in volta ed è coraggioso” Osimhen Inter: il sogno di Moratti. Quasi al termine dell’intervista De Maggio chiede a Moratti quale giocatore comprerebbe dal Napoli se fos ...Il Milan, con questo inizio di 2023 da incubo, ha perso ormai definitivamente contatto dalal testa della classifica rappresentata dal Napoli. La squadra di Spalletti ha ben 12 punti di vantaggio sui..