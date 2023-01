La nave di Sos Mediterranee ha soccorso 95 persone su un gommone al largo della ...La nave ong Ocean Viking di Sos Méditerranée farà scalo al porto di Marina di Carrara domenica pomeriggio con 95a bordo imbarcati davanti alle coste della Libia. "Di queste 95 persone 15 ...

Migranti, assegnato porto Carrara a Ocean Viking - Ultima Ora Agenzia ANSA

Migranti, assegnato il porto di Carrara alla Ocean Viking: “Distante 1.500 km con il maltempo” La Stampa

Migranti: assegnato porto La Spezia a Geo Barents Agenzia ANSA

Migranti, assegnato il porto di La Spezia alla Geo Barents TGCOM

Migranti: assegnato il porto di La Spezia a Geo Barents Agenzia ANSA

"Le autorità italiane hanno designato il lontano porto di Carrara per sbarcare i sopravvissuti soccorsi da Ocean Viking. Si tratta di 1. (ANSA) ...Il governo italiano ha assegnato il porto di Carrara, in Toscana, alla nave Ocean Viking, per far sbarcare i 95 migranti attualmente a bordo, soccorsi ...