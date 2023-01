Microsoft down globale | da quali disservizi e quali risoluzioni

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Giornata di passione non solo in Italia, quella di ieri – con ildella mail di Virgilio e di Libero nel nostro paese – ma anche oltreoceano: il 25 gennaio 2022, infatti, ilha portato tutta una serie di problemi con vari servizi – dalla posta elettronica al Cloud – tali per cui sono arrivate segnalazioni per Bing, Teams, Outlook,365, Azure e OneDrive. I problemi sono iniziati nella mattinata di ieri – attorno alle 8 ora italiana – e sono stati risolti via intervento di, che ha reso conto del problema e spiegato la risoluzione tramite comunicazioni corporate date via social, nel pomeriggio. LEGGI ANCHE >>> Libero, Virgilio e Outlook: la tripletta di(contemporanei) in pochi giorni...