Michele Capozzi | la vita del guru genovese del porno tra i caruggi e la New York underground

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023), regista,logo e tante, proprio tante, altre cose, ci ha lasciato il 10 gennaio scorso a 77 anni. Forse il suo nome non dirà molto a chi non abbia frequentato la Genova e la New. Genova: sì esiste, o è esistita, anche una Genova, quella delle tante ballate di Fabrizio De André, delle puttane, dei trans, dei border-line, di coloro che don Andrea Gallo, il fondatore della Comunità di San Benedetto, chiamava affettuosamente “i miei emarginati, quelli che ascoltando le canzoni di Fabrizio piangevano veramente”.li ha rappresentati tutti nelle sue opere. Grande frequentatore dei– i vicoli – sin da quando, ragazzo, figlio di una famiglia borghese, si era laureato in Giurisprudenza a Genova. ...