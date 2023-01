Michael J Fox confessa | “Ho abusato di alcol e droghe quando mi hanno diagnosticato il Parkinson | le buttavo giù come caramelle”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) “miilhodie droga. Lagiùfosserodi Halloween, per prevenire i primi sintomi della malattia”. È questa la confessione fatta daJ. Fox, attore simbolo della saga cult “Ritorno al futuro” nel documentario sulla sua vita, ‘Still: AJ. Fox Movie’. Un progetto che ha fortemente voluto proprio per sensibilizzare sulla malattia e rompere il tabù che la circonda. Nella pellicola, infatti, Fox – oggi 61enne – ripercorre la sua vita, dalla diagnosi arrivata a soli 29 anni fino alla lunga convivenza con il: “Non c’era nessun valore terapeutico in questo, lo facevo per nascondermi a me stesso. ...

"Per anni ho assunto alcol e droghe per nascondere il Parkinson". La confessione diJ.nel documentario "Still: AJ.Movie", presentato in anteprima al Sundance Film Festival e in uscita nei prossimi mesi su Apple TV+. Tra il 1991, anno della diagnosi, e il ...Droghe e alcol per nascondere, agli altri ma anche a se stesso, la malattia.J.racconta le difficoltà che ha attraversato per anni dopo che i dottori gli hanno diagnosticato il morbo di Parkinson. L'attore ripercorre alcuni dei suoi anni più bui nel documentario ...

La confessione di Michael J. Fox: "Ho abusato di alcol e droga quando mi hanno diagnosticato il Parkinson" la Repubblica

Michael J. Fox rivela: “Ho abusato di alcol e droghe per nascondere i sintomi del Parkinson” La Stampa

Michael J. Fox rivela: «Sono diventato un alcolizzato dopo la diagnosi di Parkinson» Corriere della Sera

Michael J. Fox confessa: “Ho abusato di alcol e droghe quando mi hanno diagnosticato il Parkinson, le… Il Fatto Quotidiano

Michael J. Fox: "Per anni ho assunto pillole e alcol per nascondere il Parkinson" Sky Tg24

