“Mi ha preso cervello e midollo” Il dramma dell’ex volto di Amici | parla dall’ospedale

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Dalla scorsa estate sta affrontando quella che poche ore fa ha nuovamente definito una “grande battaglia”. I suoi fan,e colleghi sono fortemente in apprensione per lui, vittima di una situazione molto complicata. Pasqualino Maione, memorabile concorrente di7 di Maria De Filippi, ha aggiornato sulla sua malattia. Se settimane fa era magrissimo, i suoi rinomati muscoli sono un ricordo, oggi ha preoccupato ancora di più. Al momento si trova ancora ricoverato in ospedale. L’ultima volta aveva rivelato di aver perduto oltre 30 chili ed infatti non sembrava più la stessa persona nelle foto e nei video social. Pasqualino Maione prima di tutto questo, era in gran forma, sempre attento alla palestra e all’alimentazione. La star di7 ora è nuovamente comparso online per aggiornare tutti sullo stato ...