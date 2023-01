Meteo | le previsioni in Campania di giovedì 26 gennaio 2023

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,26. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1262m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allertapresente. Benevento – Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 21mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 5°C, lo zero termico si ...

Nove regioni in allerta oggi con il codice giallo. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono 'precipitazioni da sparse ...Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Giovedì 26 gennaio 2023 Al mattino degli addensamenti interesseranno i versanti padani della regione ma senza fenomeni.

Meteo: maltempo al Centro e al Nord, neve a basse quote. Previsioni di lunedì 23 gennaio Sky Tg24

Le previsioni meteo per domenica 22 gennaio Il Post

Freddo al nord, neve a quote basse e burrasche di vento al sud: le previsioni del fine settimana TorinoToday

Allerta meteo: avviso della Protezione Civile per pioggia, vento e neve a bassa quota; regioni a rischio iLMeteo.it

Previsioni meteo, Attila porta nuovo maltempo al Sud: in arrivo piogge, neve e venti forti. Gelo nel weekend la Repubblica

Ampie schiarite altrove. Al Centro: bel tempo sulle regioni tirreniche, più instabile su quelle adriatiche e sull'Appennino con nubi e possibili deboli precipitazioni isolate. Temperature stabili o in ...Situazione in tempo reale: La rilevazione radar più vicina delle ore 23:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno ...