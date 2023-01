Meteo | la sciabolata di Attila porta una nuova ondata di gelo

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 26 gennaio 2023)ancora pesante sull’Italia. Sono in corso le cosiddette sciabolate artiche di, il nuovo ciclone che raggiungerà soprattutto il Sudndo una fortedi maltempo. Il weekend del 28 e 29 gennaio sarà dunque all’insegna di temperature in forte ribasso. Il ciclone è previsto in risalita dalla Libia dopo essersi approfondito nelle ultime ore sullo Stretto di Sicilia. Acquisterà potenza sulle acque ancora tiepide del Mediterraneo e causerà un peggioramento sulle Isole Maggiori e sulle regioni ioniche. È quindi soprattutto al Sud che il tempo non sarà bello e che le condizioniprovocheranno una fase di brusco peggioramento. Frati nella neve davanti alla Basilica di San Francesco ad Assisi. Foto Ansa/Pietro Crocchioni, arriva il freddo invernale Dalla posizione ...