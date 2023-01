Messina Denaro | l' intuizione di Klaus Davi | vestito da donna per incontrare le amanti

(Di giovedì 26 gennaio 2023) L'giornalistica di, che nel 2017 il giornalista diffuse un identikit a Palermo di "U Siccu" in abiti femminili, potrebbe rivelarsi corretta se, come scrivono oggi alcuni quotidiani, il boss si recava dalle proprieda. "Nel 2017, infatti - ricorda il giornalista - diffondemmo dei manifesti tappezzando la città di Palermo con un identikit di Matteoin abiti femminili. Una campagna di comunicazione che coinvolgeva altri big del crimine come Rocco Papalia, Totò Riina, Bernardo Provenzano, Rocco Morabito, Raffaele Cutolo, Antonio Iovine, Francesco Schiavone, Michele Zagaria, Giacomo Di Lauro, Paolo De Stefano, Gennaro Pulice, Domenico Bonavota, Luigi Molinetti, il super narcos Nicola Assisi, il boss ...

... a pochi metri dal carcere in località Costarelle di Preturo (L'Aquila) dove è rinchiuso Matteo, il boss arrestato dopo trent'anni di latitanza. L'opera ritraeva il piccolo Giuseppe Di ...La pistola ritrovata nell'appartamento dove viveva Matteoera carica e al suo interno c'erano cinque proiettili. L'arma era nascosta in un sottofondo di un mobile della cucina, smontata pezzo per pezzo. Verranno fatti alcuni accertamenti ...

Matteo Messina Denaro vuole «cure speciali» contro il cancro in carcere: «Non creo problemi, ditemi cosa devo fare» Open

Messina Denaro dal carcere: "Ho letto centinaia libri sul mio tumore, curatemi bene con farmaci da Israele" TGCOM

Messina Denaro: 'Ho letto centinaia di libri, curatemi bene' Agenzia ANSA

Solo e malato in cella, le paure di Messina Denaro dimenticato dai parenti. “Ora voglio cure speciali” la Repubblica

Messina Denaro, sulla porta della casa della madre una targa con la scritta "Per mio marito" RaiNews

In un ambulatorio realizzato apposta per lui nel carcere di massima sicurezza de L’Aquila “Le Costarelle”, il boss Matteo Messina Denaro è stato… Leggi ...Messina Denaro, dopo la guerra allo Stato la pretesa delle migliori terpaie. Il boss in carcere: ho letto migliaia di libri, curatemi bene “Non ho ricevuto una educazione culturale ma ho letto ...